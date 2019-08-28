РИАМО - 28 авг. В квартире жилого дома на улице Героев Панфиловцев в столице обнаружили тело мужчины с кровоподтеками на лице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«27 августа 2019 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Героев Панфиловцев в Москве, обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с многочисленными кровоподтеками в области лица. По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Следователи проводят ряд проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.