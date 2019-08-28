РИАМО - 28 авг. Благодаря сервису «Москвенок» столичные родители всегда знают, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее, а также что он ел на обед, сами дети могут использовать идентификаторы «Москвенка» как пропуск в образовательные организации и городские музеи, а также оплачивать этой картой обеды в школе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С помощью сервиса родители могут узнать, когда ребенок был в здании школы, что и когда он ел, пополнить счет для покупки еды, сформировать перечень нежелательных продуктов и установить лимит ежедневной траты денег. Кроме того, родители могут определить круг доверенных лиц (например, предоставить доступ няне или бабушке), которые тоже будут получать информацию о школьной жизни ребенка», - говорится в сообщении.

Сервис не содержит персональных данных. Имя ребенка, данные о классе или группе, баланс его счета и право на льготу хранятся в информационной системе «Проход и питание» и используются только на территории образовательного учреждения.

В проекте «Москвенок» для прохода и питания можно использовать следующие идентификаторы: карту «Москвенок» (выдается бесплатно всем родителям в детсаду и всем учащимся в школах и колледжах), другие идентификаторы «Москвенок» (приобретаются самостоятельно по желанию родителей в виде браслетов, брелоков, в том числе интегрированы с картой «Тройка»), карту москвича для школьника и учащегося, карту москвича для льготника.

Чтобы подключить услугу информирования «Проход и питание», родитель или другой законный представитель ребенка должен взять заявление у работника, отвечающего за систему в образовательном учреждении, или скачать его с сайта. В заявлении необходимо указать номер мобильного телефона, который будет привязан к лицевому счету.

Для того чтобы информацию о посещении и питании ребенка мог получать кто-то еще, например, бабушка или няня, родителю нужно указать этого человека в заявлении на подключение услуги информирования или добавить в число представителей на портале.

После обработки заявления номер телефона привяжут к лицевому счету, и у пользователя появится возможность получить доступ к сервису «Просмотр информации о посещении и питании в школе, детском саду, колледже» на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Также можно настроить уведомления в виде push-сообщений или писем на электронную почту.