РИАМО - 28 авг. Центр цифрового образования «IT-куб» для детей откроется в подмосковном городском округе Электросталь этой осенью, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.

«В Электростали уже этой осенью откроется центр цифрового образования «IT-куб». В нем ребята будут изучать основы программирования, системного администрирования, цифровой гигиены, создавать приложения для смартфонов», - сказала Забралова.

Она пояснила, что технопарк будет работать на базе центра дополнительного образования «Росток».

Детские технопарки в Подмосковье – это новый формат дополнительного образования для школьников, способствующий раскрытию их навыков и ранней профориентации. Обучение в детских технопарках проходит на бесплатной основе с использованием новейшего оборудования. В технопарках может заниматься каждый ребенок, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.