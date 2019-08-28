РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 авг. Лесничие подмосковного Подольска проверили хвойные леса на наличие заболеваний и вредителей, в ходе обследования нарушений не выявлено, сообщается на сайте Мособллес.

«На территории Подольского лесничества проведено обследование лесного фонда на наличие заболеваний и вредителей – сосновой стволовой нематоды. Обследование произведено специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора и Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес». Взяты пробы у деревьев хвойных пород в Ильинском участковом лесничестве вблизи деревни Чулпаново и Львовском участковом лесничестве вблизи поселка Столбовая», – говорится в сообщении.

Полученные материалы собраны в специальные пакеты, запломбированы и направлены в лабораторию. В результате обследования заражений деревьев заболеваниями на обследуемой территории не выявлено.