РИАМО - 28 авг. Подмосковные родители могут посещать бесплатные занятия в школе «Мария мама», где учат оказывать первую помощь детям в опасных ситуациях, одно из ближайших занятий пройдет 30 августа в Химках, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как отметила Мишонова в Instagram, только за прошлую неделю в Подмосковье погибли пять детей и еще 10 ребят получили различные травмы. Зачастую трагедии происходят из-за взрослых, которые недооценивают окружающие риски: бытовая химия, открытые окна, кастрюля с кипятком на краю стола.

«Еще чаще мы, взрослые, не знаем, чем помочь малышу в случае ЧП, хотя именно правильные действия до приезда скорой в первые минуты могут спасти ребенку жизнь. Именно этому учат на занятиях в школе первой помощи детям «Мария мама», одно из которых пройдет в Химках 30 августа», - добавила омбудсмен.

Школа первой помощи детям — программа благотворительной организации «Мария мама». В рамках школы проходят бесплатные практические мастер-классы, на которых аттестованные спасатели и инструкторы первой помощи учат родителей быстро и правильно оказывать первую помощь детям до приезда скорой.

Родителей и воспитателей учат правильным действиям в случае, если ребенок потерял сознание, получил травму, подавился, отравился лекарствами или химикатами, получил удар током, обморозился или получил ожог. Занятия проводятся на специальных тренажерах-манекенах, повторяющих анатомические особенности строения тела ребенка.

В Химках занятие школы состоится в пятницу, 30 августа, в музейно-выставочном комплексе в парке имени Льва Толстого. Занятие продлится с 12 до 16 часов. Вход на мероприятие свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте проекта «Мария мама».