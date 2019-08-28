РИАМО - 28 авг. Зачисление в детский сад является самой актуальной темой обращений в подмосковный Центр управления регионом в сфере образования, специалисты ЦУРа подбирают места в садиках в течение одного дня, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.

«Самый актуальный вопрос – зачисление в детские сады. При этом он решается достаточно успешно. Мы не всегда можем предоставить места в ближайших к дому детских садах, но специалисты ЦУРа в течение одного дня подбирают альтернативные учреждения и предлагают их заявителю», - сказала Забралова.

По ее словам, аналогичные обращения обрабатывают и сотрудники муниципальных ЦУРов. В частности, такая практика уже существует в Королеве и Реутове. Возможность оперативного подбора мест в альтернативных детских садах будет предоставляться в каждом открывающемся муниципальном ЦУРе.

В топ-5 тем, волнующих жителей Подмосковья в сфере образования, также вошли ремонт и строительство школ. Кроме того, в число популярных вошли обращения по ремонту детских садов и вопросы по зачислению детей в школы.

Центр управления регионом функционирует в доме областного правительства с 29 декабря 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.

Сотрудники Центра управления регионом получают данные из портала «Добродел» и системы «Инцидент», с горячих линий губернатора, из профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.

Вся поступающая в ЦУР информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. С помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных.