РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 авг. В городском округе Домодедово установили пять новых детских площадок по губернаторской программе, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Все площадки, установленные по губернаторской программе, имеют мягкое, безопасное резиновое покрытие яркого цвета.

«В городском округе Домодедово таких площадок установлено пять: сквер поселка государственного племенного завода «Константиново», улица Гагарина, строение 1а; Каширское шоссе, дом 58, Подольский проезд, дом 4; проспект Академика Туполева, дома 4, 6; Каширское шоссе, дома 59, 61, 63, улица Коломийца, дома 7, 9; сквер перед ЗАГСом, Каширское шоссе, дом 42».

В этом году элементы, которыми игровые площадки будут насыщены, вместе с родителями выбирали и дети.

Всего в Московской области по губернаторской программе в 2019 году планируется установить 246 современных детских игровых площадок. Свыше 1,3 тысячи детских площадок будет установлено и модернизировано в ходе комплексного благоустройства дворовых территорий.