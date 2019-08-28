РИАМО - 28 авг. Новая система повышения квалификации педагогов в Подмосковье будет основана на индивидуальном подходе к учителю, в тестовом режиме данная программа заработает в сентябре, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.

«В рамках национального проекта «Образование» в ближайшем будущем изменится система повышения квалификации педагогов. Главным принципом станет индивидуальный подход к учителю», - сказала Забралова.

По ее словам, в регионе откроются семь Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и Центр оценки профессионального мастерства и квалификации. Они будут располагаться на базе областных вузов в Москве, Подольске, Коломне, Орехово-Зуеве, Истре, Королеве и Дмитрове.

В Центре оценки профессионального мастерства и квалификации педагоги смогут пройти добровольное независимое тестирование, а в Центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – обучение по современным образовательным технологиям, в числе которых мастер-классы, тренинги и стажировки.

«В тестовом режиме новая система заработает в сентябре, а в октябре уже будет действовать в полном объеме», - добавила Забралова.