РИАМО - 28 авг. В городских округах Озеры, Клин, Дмитровский и Наро-Фоминский на 19 километрах тепловых сетей за один день провели испытательную нагрузку в ходе подготовки к зиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Всего проверено 19 километров теплопроводов. Готовыми к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 года признано более 16 километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении», - говорится в сообщении.

После проведения восстановительных работ гидравлические испытания данных труб будут проведены вновь.

Готовясь к осенне-зимнему периоду, в Подмосковье с апреля 2019 года провели мониторинг 2 тысяч километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Обнаружено более 80 утечек. На тех участках сетей, где они выявлены, оперативно проводятся ремонтно-восстановительные работы.