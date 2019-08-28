РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. В подмосковных Люберцах на улице Куракинская ремонт фасада многоквартирного дома завершится к 10 сентября, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий проверил, как идет ремонт фасада на улице Куракинская, дом 5.

«Лето подходит к концу и времени не так много осталось, чтобы отработать вопросы с ремонтом фасада и кровли. В этом доме идет ремонт фасада и водостоков. Работы будут завершены к 10 сентября», - сказал Ружицкий.

По его словам, в ремонте в городком округе находится 126 домов.

Как ранее сообщал Ружицкий, в семи домах из 49 завершили ремонт кровли, ремонт фасада выполнили в 17 домах.