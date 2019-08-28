РИАМО - 28 авг. Полицейские Дубны задержали двух выходцев с Северного Кавказа 27 лет и 31 года, которых подозревают в мошенничестве и попытке похищения средств у 75-летней местной жительницы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в полицию обратились представители финансовой организации. Они сообщили о том, что пожилая женщина пришла в банк, чтобы снять крупную сумму денег, при это вела себя нервозно и обеспокоенно.

«Установлено, что один из злоумышленников под предлогом продажи постельного белья познакомился на улице с 75-летней местной жительницей. В ходе разговора пенсионерка сообщила свой домашний адрес для доставки ей товара. Правонарушители приехали к женщине домой и предложили инвестировать имеющиеся у нее на банковском счете денежные средства в их финансовую деятельность под проценты», - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

Чтобы убедить пенсионерку снять со счета и передать им 1,4 миллиона рублей, мошенники показали ей 3,5 миллиона рублей, которые у них были с собой. Женщина отправилась в банк, но там ей в выдаче отказали, потому что она не подавала заявку заблаговременно. Кроме того, сотрудники финансового учреждения заметили странное поведение пенсионерки и сообщили обо всем в полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в квартире потерпевшей задержаны злоумышленники», - уточнил Нюкалов.

В ходе досмотра полицейские выяснили, что 3,5 миллиона рублей, которые демонстрировали пенсионерке аферисты, — сувенирные банкноты.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Им может грозить до 10 лет тюрьмы.