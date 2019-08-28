РИАМО - 28 авг. Специалисты Московской железной дороги вводят в график пригородные поезда Киевского направления, задержанные в пути из-за заглохшего на переезде во Внукове автобуса, сообщается на сайте МЖД.

«Сегодня в 08:44 на железнодорожном переезде, расположенном рядом со станцией «Внуково» Киевского направления МЖД, заглох автобус. Дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал, уведомляющий локомотивные бригады поездов о преграде на пути, поэтому все приближающиеся к месту составы были заблаговременно остановлены и столкновения удалось избежать», - говорится в сообщении.

В 09:00 автобус убрали с путей. В связи с произошедшим несколько пригородных поездов следуют по маршруту с увеличенным интервалом. МЖД принимает меры по сокращению опоздания задержанных поездов.

«Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад», - уточняется на сайте.