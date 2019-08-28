РИАМО - 28 авг. Минувшей ночью на МКАД произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате происшествия один человек погиб и один пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На пятом километре МКАД на внутренней стороне произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб и один пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей дорожной аварии.

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