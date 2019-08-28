РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 авг. Спасатели в Королеве в один день получили два похожих вызова, мужчина и женщина не могли снять с пальцев кольца из-за отеков, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

В Королеве спасатели отряда №10 (специальный) Мытищинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в течение часа выехали на два аналогичных происшествия. В первом случае мужчина не смог снять обручальное кольцо, во втором девушка чуть не лишилась пальца из-за того, что он отек и кольцо не снималось.

«Мужчина полдня пытался самостоятельно снять доставляющее боль кольцо, но все попытки привели к тому, что он в итоге содрал кожу с пальца, и это доставляло ему еще большую боль. Жена вызвала спасателей. На помощь пострадавшему была направлена смена спасателей ПСО-10 Мытищинского территориального управления «Мособлпожспаса» под руководством старшего смены Виталия Павлова, спасателя (медика) Алексея Аверина и спасателя (водителя) Максима Беляева», - сказала Кузнецова.

Специалисты с помощью специального инструмента освободили палец главы семейства от сдавливающего обручального кольца. Аверин осмотрел палец пострадавшего, порекомендовал приложить лед, либо подержать под струей холодной воды.

Буквально сразу спасатели отправились на аналогичный вызов. Девушка, у которой отек палец, также в течение дня пыталась самостоятельно снять кольцо. Прибывшая смена спасателей аккуратно сняла кольцо с пальца пострадавшей.

В обоих случаях спасательная операция прошла быстро и безболезненно.