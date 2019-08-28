РИАМО - 28 авг. В сентябре в 77 сельских школах Подмосковья откроются центры «Точка роста», где учащиеся смогут записаться в кружки VR-технологий, 3D-моделирования и робототехники, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.

«В Московской области в сентябре заработают 77 центров «Точка роста». В них поступит новое современное оборудование, которое есть не в каждой городской школе: квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры и другая современная техника», - сказала Забралова.

Она подчеркнула, что записаться в кружок или секцию в центрах «Точка роста» сможет любой учащийся сельской школы, независимо от возраста. Среди направлений – технологии виртуальной реальности, 3D-моделирование, робототехника и другие.

Все «Точки роста» будут оснащены по единому стандарту. Преподавателями в центрах станут сельские учителя. В апреле 414 педагогов в формате онлайн дополнительно освоили информатику, технологию и ОБЖ. Еще 90 учителей в августе обучились современным технологиям в кванториуме Владимира.

«Эти занятия помогли учителям овладеть навыками работы с новым оборудованием для дальнейшего применения на своих уроках», - добавила Забралова.

Центры «Точка роста» откроют в рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».