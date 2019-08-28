РИАМО - 28 авг. В ночь на среду произошло возгорание в 24-этажном здании на Каширском шоссе в Москве, в ходе тушения пожара из дома вывели более 100 человек и спасли 20 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 27 августа в 23:29. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия по адресу: Каширское шоссе, дом №94, корпус 1. Оказалось, что горели электрические кабели в кабельном канале на площади 42 погонных метра.

«Принятыми мерами возгорание в 00:29 локализовано, а в 00:31 ликвидировано», - говорится в сообщении.

В ходе ликвидации возгорания пожарные вывели по незадымляемому лестничному маршу более 100 человек с вышележащих этажей. Кроме того, 20 человек, в том числе 10 детей, спасли с помощью специальных средств.

Информации о пострадавших не поступало. Всего для тушения пожара привлекались 49 человек и 12 единиц техники.