РИАМО - 28 авг. Ленинский городской округ и Люберцы показали наибольший прирост числа школьников среди муниципалитетов Подмосковья в этом году, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.

«Новые учебные места всегда будут востребованы в Подмосковье: есть муниципалитеты, где количество учеников ежегодно увеличивается на несколько тысяч. Лидирует Ленинский городской округ – в этом году у них пойдут в школу на 4 тысячи больше детей, чем в прошлом году. В Люберцах, например, прирост составил 3,5 тысячи школьников», - сказала Забралова.

Всего в школы Ленинского округа в новом учебном году пойдут 23,3 тысячи ребят, из них почти 3 тысячи - первоклассники. В городском округе Люберцы за парты сядут более 34,2 тысячи детей, 4,2 тысячи из них пойдут в первый класс.

Общий прирост числа учеников в школах Московской области составил 47 тысяч человек. Всего за парты в сентябре сядут свыше 900 тысяч учащихся, из них 105 тысяч первоклассников.

В этом году основные праздничные мероприятия в честь Дня знаний пройдут в Подмосковье 2 сентября. 1 сентября линейки проведут только в шести школах.