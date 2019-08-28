РИАМО - 28 авг. К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.

«Диаметр одного из астероидов, 2000QW7, составляет от 290 до 650 метров, что выше Останкинской телебашни (540 метров). По данным американского агентства (НАСА – ред.), он подлетит к планете на расстояние 5,3 миллиона километров», - говорится в сообщении.

Другой астероид, 2010CO1, в два раза меньше. Его диаметр составляет от 120 до 260 метров. Он пролетит мимо Земли на таком же расстоянии, что и 2000QW7.

Также в среду, 28 августа, к планете на дистанцию в миллион километров приблизится астероид 2019 OU1.