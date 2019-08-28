РИАМО - 28 авг. На ВДНХ в эти выходные, 31 августа и 1 сентября, запланировано множество мероприятий, посвященных уходящему лету и наступлению нового учебного года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В последние выходные лета на ВДНХ продолжится праздничная программа, посвященная 80-летию главной выставки страны. Гостей ждут танцы, мастер-классы, театральные выступления и много хорошей музыки. На выставке продолжится фестиваль «Ритм моего города», а также пройдут программы, посвященные уходящему лету и новому учебному году», - говорится в сообщении.

В последний день лета, в субботу, на территории выставки с самого утра начнется фестиваль идей и технологий Rukami. На нем гости и посетители смогут создать вместе с мейкерами невероятные устройства, посетить разнообразные мастер-классы, оценить технологические перформансы и арт-инсталляции, а самое главное — открыть для себя мир технического творчества.

В «Парке ремесел» стартуют выходные Seasons. С 12:00 там будут проводиться креативные мастер-классы для детей и взрослых, а в 19:00 начнется концерт группы Bismarck Malade под открытым небом.

Также в 19:00 в павильоне «Книги» покажут документальный фильм Энн Мейкпис об известном военном фотокорреспонденте «Роберт Капа — в любви и на войне».

Кроме того, в последний день лета гостей состоится молодежный фестиваль «PROлето». Перед аркой главного входа выступят артисты, которых выбрали пользователи проекта «Активный гражданин» и рок-опера «Юнона и Авось». Погрузиться в мир музыки и высоких чувств посетители смогут в зеленом театре в 20:00.

День знаний на ВДНХ начнется парадом кадетского движения у арки главного входа, затем пройдет торжественная линейка, посвященная новому учебному году. В это же время в Южном сквере стартует благотворительная акция «Забег во благо». В шахматном клубе с 10:00 до 18:00 будут идти турниры по шахматам.

В 11:30 детей старше четырех лет и их родителей приглашают в лекторий павильона «Рабочий и колхозница» на спектакль «Счастливый осьминог». Подводный мир в нем покажут с помощью прибора под названием «вольфсовизор».

В 12:00 на основной сцене фестиваля «Ритм моего города» выступят диджеи. В 15:00 гостей ждет этап мирового уровня DMC Battle. Кульминацией программы станут премьера постановки Алексея Чернова «Электрические сны» и сет проекта «кАчевники!».

Завершатся выходные концертом группы Jukebox Trio, которая совмещает технику битбокс и а капелла. Они выступят в 19:30 на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Плей-лист будет составлен из авторских песен и актуальных акапельных кавер-версий по итогам голосования в «Инстаграме».