РИАМО - 28 авг. Кружки и секции, вошедшие в региональный образовательный проект «Наука в Подмосковье», отметят специальным значком, родители смогут проверить его наличие онлайн, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.
По ее словам, на сайте системы дополнительного образования Московской области все кружки, вошедшие в проект «Наука в Подмосковье», планируют отметить специальным значком.
Забралова пояснила, что школьные коллективы, претендующие на участие в проекте, проходят тщательный отбор. Сейчас в регионе таких объединений порядка 2 тысяч, обучение в них прошли около 120 тысяч ребят.
В третьем квартале 2019 года заявки на получение сертификатов проекта подали более 3,2 тысячи образовательных учреждений.
«Проект «Наука в Подмосковье» подразумевает не только сертификацию объединений, но и проведение различных выставок, мероприятий по обмену опытом. И, кстати, результаты реализации проекта являются одним из критериев рейтинга, по которому оценивают работу глав муниципальных образований», - заключила Забралова.
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