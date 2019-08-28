РИАМО - 28 авг. Кружки и секции, вошедшие в региональный образовательный проект «Наука в Подмосковье», отметят специальным значком, родители смогут проверить его наличие онлайн, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.

«Сертификат «Наука в Подмосковье» будет служить (кружкам – ред.) знаком качества. Родители, отдавая ребенка в такой кружок, могут быть уверены, что он получит качественное дополнительное образование. Наличие сертификата у организации можно проверить в режиме онлайн», - сказала Забралова.

По ее словам, на сайте системы дополнительного образования Московской области все кружки, вошедшие в проект «Наука в Подмосковье», планируют отметить специальным значком.

Забралова пояснила, что школьные коллективы, претендующие на участие в проекте, проходят тщательный отбор. Сейчас в регионе таких объединений порядка 2 тысяч, обучение в них прошли около 120 тысяч ребят.

В третьем квартале 2019 года заявки на получение сертификатов проекта подали более 3,2 тысячи образовательных учреждений.

«Проект «Наука в Подмосковье» подразумевает не только сертификацию объединений, но и проведение различных выставок, мероприятий по обмену опытом. И, кстати, результаты реализации проекта являются одним из критериев рейтинга, по которому оценивают работу глав муниципальных образований», - заключила Забралова.