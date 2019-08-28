РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 авг. В Королеве уволили водителя «Домтрансавто» после того, как он из-за спора с пассажиркой на полном ходу пытался сорвать лист с контактными данными компании, сообщила «РИАМО в Королеве» сотрудница претензионного отдела «Домтрансавто».

На маршруте №392 ВДНХ - улица Силикатная поздно вечером между водителем и пассажиркой возник конфликт, видео конфликта попало в социальные сети. Женщина не смогла расплатиться картой и пыталась выяснить у водителя, почему не работает терминал. Водитель в свою очередь на полном ходу встал и, держа руль одной рукой, начал отрывать лист с контактными данными компании.

«Нами получена претензия и компания приняла меры. За то, что водитель подверг пассажиров опасности, он уволен и уже не выходит на рейс», - сказала собеседница агентства.

Но в социальных сетях не все уверены в правоте женщины, выложившей видео. Есть и те, кто оправдывает водителя и говорит о том, что пассажирка сама спровоцировала конфликт, хотя проблему можно было решить при выходе из автобуса на остановке.

«Посмотрела запись разговора с водителем. Девушка, несмотря на поведение водителя, могла спровоцировать гораздо более серьезные последствия. Нельзя устраивать разборки, когда человек за рулем и тем более везет пассажиров», - пишет пользователь под ником elena.v.arshinova.korolev.

Тем не менее, большинство жителей Королева не раз сообщали о том, что в автобусах компании «Домтрансавто» часто не работают терминалы, а водители не всегда корректны с пассажирами.

Сообщить о проблеме можно в компанию «Домтрансавто» по электронной почте info@domtransauto.ru, либо по многоканальному телефону 8 (495) 136-84-48.

Претензию можно отправить на портал «Добродел» или в министерство транспорта Московской области по телефону горячей линии: 8 (495) 228-19-19 и на электронную почту mintrans@mosreg.ru.