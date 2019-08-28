РИАМО - 28 авг. Короткое замыкание произошло в кабель-коллекторе на территории международного аэропорта «Шереметьево», пожара не последовало, аэрогавань работает в обычном режиме, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром в среду сменный директор аэропорта «Шереметьево» сообщил в МЧС о слабом задымлении из колодцев кабель-коллектора на территории воздушной гавани.

«По прибытии первого пожарного подразделения была проведена разведка, подняты крышки колодцев - внешних признаков горения не наблюдалось», - говорится в сообщении.

Впоследствии спасатели установили, что произошло короткое замыкание в кабель-коллекторе без последующего возгорания.

«Данная ситуация на работу аэропорта «Шереметьево» не повлияла. Эвакуация не проводилась. Отключения электроснабжения нет», - добавляется в материале.

Всего на месте инцидента работали 65 человек и 18 единиц техники.