РИАМО - 28 авг. Благодаря открытию дополнительных корпусов и пристроек в ряде подмосковных школ с нового учебного года будет ликвидирована вторая смена, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области первый заместитель председателя подмосковного правительства – министр образования региона Ольга Забралова.

«В этом году ко 2 сентября откроется 12 новых школ. Самая крупная – на 1,1 тысячи мест – в Люберцах. В ряде учреждений будет снята вторая смена. Так, открытие новых корпусов и пристроек позволит полностью ликвидировать вторую смену в Дашковской школе в поселке Большевик (Серпухов), школе №8 в Пушкине, школе №18 в Ногинске, Медвежье-Озерской школе (Щелково), Котельниковской школе №2», - сказала Забралова.

Она добавила, что в Вербилках Талдомского округа у школы откроется новый спортзал. Также с сентября заработают начальная школа и детский сад в красногорском микрорайоне Изумрудные холмы. В 23-м квартале Ступина дети получат возможность посещать новую школу рядом с домом.

«Педагогами школы укомплектованы на 98,5% - проблем с учителями нет», - подчеркнула Забралова.

По ее словам, специальные экспертные комиссии уже завершили проверки всех образовательных учреждений в Подмосковье, было проверено свыше 3,8 тысячи объектов. Их оценивали на соответствие пожарным и санитарным нормам, проверяли уровень безопасности, уделяли внимание зонам приготовления и приема пищи.

До конца 2019 года в Московской области введут в эксплуатацию еще 12 школ, пять из них строятся на бюджетные средства, а семь – на внебюджетные. К 1 сентября 2020 года сдадут 36 школ. Кроме того, в регионе ведется работа по капремонту образовательных учреждений.

Полностью ликвидировать вторую смену в школах Московской области планируется к 2024 году.