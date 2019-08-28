РИАМО - 28 авг. К 1 сентября большинство столичных парков подготовило развлекательные программы, гостей будут ожидать познавательные квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В «Зарядье» гостей ждут с 12:00 до 17:00. Развлечения на любой вкус можно будет найти в любом уголке парка. В холле «Заповедного посольства» с 12:00 до 14:00 и с 15:00 до 17:00 будет работать зона с настольными играми. В течение всего дня в медиакомплексе «Машина времени», расположенном в медиацентре парка, гости смогут посетить бесплатные показы фильма об истории города», - говорится в сообщении.

Также на сцене большого амфитеатра с 14:00 до 17:00 пройдет концерт Московского детского театра эстрады. Вокально-инструментальный ансамбль The Cheap Gin исполнит хиты и полюбившиеся многим композиции.

В Воронцовском парке День знаний встретят в игровой зоне с твистером и бадминтоном. Также на территории парка для гостей будут проводиться мастер-классы по игре на скрипке, рисованию, оригами и косоплетению. Праздничные мероприятия в парке начнутся в 15:00 и закончатся в 19:00.

В парке Победы на большой детской площадке с 11:00 до 15:00 ребята смогут посетить мастер-классы, попробовать силы в творческих конкурсах и познавательных играх. Их научат создавать дизайнерские блокноты, пеналы и закладки. Танцевальные, вокальные и актерские способности можно будет раскрыть в интерактивных конкурсах «Алло, мы ищем таланты» и «Короли дискотек».

Кроме того, детям предложат поделиться впечатлениями о прошедших каникулах и создать объемное панно из ткани, картона, воздушного пластилина и фигурок оригами на тему «Как я провел лето»

В ландшафтном парке «Митино» День знаний начнется в 10:00 с зарядки. А до 19:30 будут идти танцевальные мастер-классы. На них покажут, как исполнять зумбу, зумбу-голд и латину. Поклонников истории будут ждать на археологической площади. Там свое искусство продемонстрируют участники клубов исторической реконструкции, которые предстанут в костюмах прошлых веков, покажут, какими были быт, праздники и сражения в разные эпохи.