РИАМО - 28 авг. Несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковных Рузском и Наро-Фоминском городских округах за минувшие сутки, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром 27 августа спасателям поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в лесном массиве у деревни Ваюхино в Рузском округе.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД города Рузы. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на среду», - говорится в сообщении.

Также минувшим днем стало известно об обнаружении старого боеприпаса в реке Нара на территории Наро-Фоминского городского округа.

«Боеприпас изъят и уничтожен силами министерства обороны», - уточняется в материале.