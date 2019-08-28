РИАМО - 28 авг. Седьмой по счету фестиваль «Яркие люди» пройдет в «Музеоне» 31 августа и 1 сентября, на фестивале ожидаются театральные эксперименты и футуристические арт-объекты, также можно будет послушать Pompeya, Eighteen, Tesla Boy и других популярных исполнителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль «Яркие люди» — это прекрасная возможность приобщиться к творческим процессам для людей любого возраста, поучаствовать в масштабной творческой лаборатории и театральном шоу, где стерты границы между сценой и зрителями, и узнать, как много талантливых людей вокруг нас», — сказала арт-директор фестиваля Мария Гальперина.

На фестивале можно будет посетить установленные вдоль набережной арт-мастерские лучших творческих команд музеев города, городских центров культуры, художественных студий, библиотек и креативных сообществ.

В зоне Visual arts известные представители российского стрит-арта научат гостей фестиваля азам своего искусства. Также там установят большие полотна, на которых зрители увидят работы приглашенных художников и попробуют создать свое собственное произведение искусства.

В лаборатории креативного предпринимательства в формате public talk пройдут выступления предпринимателей и стартаперов. Они обсудят инновации в креативной индустрии и выяснят, какие возможности сегодня есть у творческой молодежи, как раскрыть свой талант и превратить его в профессию.