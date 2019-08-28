РИАМО - 28 авг. В Москве определили лучших экскурсоводов и гидов-переводчиков, победителем в номинации «Лучший гид-переводчик» стала Алеся Денькова-Герасимова, а первое место в номинации «Лучший экскурсовод» заняла Лада Грехова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Определились победители конкурса «Московские мастера» в номинациях «Лучший гид-переводчик» и «Лучший экскурсовод». Участники должны были провести часть экскурсии «Москва XXI века: от замыслов к воплощению». Оценивали работу конкурсантов представители комитета по туризму города Москвы и ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров», - говорится в сообщении.

Второе место в номинации «Лучший гид-переводчик» заняла Аюша Цырендоржина, третье — Олеся Якобсонс.

В номинации «Лучший экскурсавод» второе место досталось Ирине Горбатенковой, а тройку лучших замкнула Яна Малинина.

Основная цель конкурса — повышение престижа профессий экскурсовода и гида-переводчика, а также улучшение качества экскурсионного обслуживания в Москве. По такому же принципу между собой регулярно соревнуются представители самых разных профессий.