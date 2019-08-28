РИАМО - 28 авг. На портале mos.ru за год услугой по прикреплению к столичным стоматологическим поликлиникам воспользовались более 55 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Раньше требовалось идти в медицинское учреждение с документами и подавать заявление, чтобы прикрепиться самим или прикрепить ребенка. Для этого зачастую приходилось отпрашиваться с работы. Онлайн-услуга на mos.ru позволяет сделать этот процесс проще и быстрее. За год ее работы более 32 тысяч взрослых и свыше 23 тысяч детей стали пациентами стоматологических поликлиник», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Услуги «Прикрепление к взрослой стоматологической поликлинике» и «Прикрепление к детской стоматологической поликлинике» разработаны совместно департаментом информационных технологий, департаментом здравоохранения и комитетом государственных услуг города Москвы.

На данный момент москвичи могут прикрепиться к 58 стоматологическим поликлиникам. В 26 из них обслуживают только взрослых, в 24-х принимают только детей, а еще в восьми — и детей и взрослых.

Кроме того, стоматологическую помощь взрослым оказывают в поликлиническом отделении челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн и в поликлинических отделениях больниц ТиНАО. В каждом медицинском учреждении есть отделения терапевтической и хирургической стоматологии, в которых горожанам предоставляют бесплатные услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для того, чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо зайти в «Услуги» и в разделе «Здоровье» выбрать услугу «Прикрепление к взрослой стоматологической поликлинике», далее указать номер полиса ОМС, дату рождения, паспортные и контактные данные, а также адрес проживания и адрес регистрации, если они отличаются.

Все данные, за исключением адреса, система заполнит автоматически, если они уже сохранены в личном кабинете. Затем пользователю нужно выбрать поликлинику из списка рекомендуемых — он будет зависеть от указанного адреса. При желании пользователь может выбрать стоматологическую поликлинику в любом районе города.