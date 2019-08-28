РИАМО - 28 авг. В рамках государственной программы «Культура Подмосковья» и при поддержке муниципальных властей в Московской области в День российского кино открыли семь кинозалов, их оснастили современным оборудованием, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Обновленные залы открылись в Доме культуры «Яхрома», Дворце культуры Красноармейска, центре культуры и досуга в Куровском, Доме космонавтов в Звездном городке, центре культурного развития в Дрезне, Дворце культуры и спорта «Тамань» в Калининце, а также в центре досуга «Родина» в Талдоме.

«Кино - самый молодой вид искусства, дитя индустриального века, поэтому в кинопроцессе так важна технологическая составляющая. Мы очень рады, что благодаря программе Фонда кино встречаем День российского кино именно в таком формате - презентуя наши новые кинозалы. Жители смогут увидеть новые российские фильмы в достойном качестве, это придаст динамику работе наших дворцов культуры», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Также в День российского кино был организован бесплатный показ российской комедии «Трудности выживания», созданной студией «2Д Целлулоид». Более того, в Талдоме провели встречу с продюсером Василием Соловьевым и главными звездами картины Василием Бриченко и Елизаветой Кононовой.