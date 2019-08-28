РИАМО - 28 авг. Бабье лето началось в Москве и Подмосковье, в среду синоптики обещают погожий, но не очень теплый день, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура в городе плюс 17-19 градусов по Цельсию, по области – плюс 15-20 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится до 757 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

В целом жителей региона ждет погожий день, но температурный фон будет на отметке несколько ниже многолетней климатической нормы. Причиной этого является северная тяга ветров, которая обеспечит приток прохладного воздуха полярного происхождения.