РИАМО - 28 авг. Международный авиационно-космический салон в подмосковном Жуковском 27 августа посетили порядка 40 тысяч человек, нарушений порядка в первый день выставки не было, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

МАКС открылся в Жуковском 27 августа и продлится по 1 сентября.

«Для охраны общественного порядка и безопасности на территории выставки были задействованы сотрудники полиции, а также военнослужащие Росгвардии России», - говорится в сообщении.

В первый день работы салона серьезных нарушений порядка не произошло.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на открытии авиационно-космического салона. Они осмотрели экспозиции авиасалона и познакомились с образцами авиационной техники. Лидеры двух стран осмотрели самолет-амфибию Бе-200. Путин рассказал Эрдогану об основных характеристиках модели. Президенты поднялись на борт самолета МС-21, осмотрели кабину пилотов и салон лайнера.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в этом году на МАКС представлено рекордное количество пилотажных групп.

«Свое мастерство покажут «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи». На МАКС много молодых ребят. Поговорил с кадетами школы имени Покрышкина - многие уже были в небе. Салон, кстати, хорошая возможность познакомиться с профессией пилота. Я вот попробовал себя на тренажере МиГ-29», - написал Воробьев в Instagram.