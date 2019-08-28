РИАМО - 28 авг. В Московском регионе начался отлет перелетных птиц на зимовку, первыми покинули территорию столицы и Подмосковья стрижи и кукушки, сообщил РИАМО руководитель орнитария в «Сокольниках» Вадим Мишин.

«От нас уже улетают стрижи, они последними прилетают и первыми улетают. Также не постоянны для нашего региона кукушки. Основной отлет наших птиц состоится во второй половине сентября - начале октября. В этот период улетит основная масса птиц. Самая терпеливая птица - болотная сова - улетит аж к ноябрю. Она будет держаться до последнего», - сказал Мишин.

Он добавил, что в ноябре в Московский регион начнут прилетать на зимовку другие птицы.

«Это свиристели. Это менее известные, но замечательные птицы - уральская неясыть. Также прилетит очень красивая птица - это камнюк-зимняк. Он так и называется, потому что прилетает к нам зимовать из Заполярья, там наступает полярная ночь, и он, чтобы выжить, перемещается в регионы, где может найти пропитание», - сказал Мишин.

Орнитолог также отметил, что холодное лето в регионе никак не повлияло на процесс перелета птиц. Для пернатых температура не столь важна, как наличие кормовой базы.