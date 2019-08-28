РИАМО - 28 авг. Сухая и солнечная погода ожидается в Москве и Подмосковье в среду, температура воздуха не превысит плюс 18 градусов, продолжатся колебания атмосферного давления, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном мегаполисе погода будет формироваться под влиянием антициклона: солнечно, без осадков и довольно прохладно, содержание кислорода в воздухе в норме. По сведениям специалистов Метеобюро Москвы, сегодня, 28 августа, при переменной облачности воздух (из-за северных потоков) прогреется лишь до 15-17 градусов в Москве и до 13-18 градусов по области. Ветер северного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление неустойчивое и его колебания по-прежнему на повышенном фоне», - говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что колебания атмосферного давления продолжаются на протяжении нескольких дней, это может спровоцировать головные боли.

«Основу профилактических мер составляет, в первую очередь, здоровый образ жизни: соблюдение режима труда и отдыха, регулярные, не нагрузочные физические упражнения, дыхательные и закаливающие упражнения. Следует своевременно использовать и медикаментозную терапию, можно сделать массаж шейного отдела позвоночника, горчичные ванночки для ног, контрастный душ, который нужно завершать теплой водой, принимать настойку валерианы или пустырника», - добавили специалисты.