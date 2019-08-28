РИАМО - 28 авг. Жителям Подмосковья напомнили, что собранные в лесу грибы нужно обязательно предварительно отваривать, собирать нужно только известные съедобные грибы, опасно покупать у случайных людей грибные консервы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
Ежегодно в регионе регистрируют от 10 до 15 случаев отравления грибами.
«Как правило, не соблюдаются основные требования к обработке грибов в домашних условиях. Чтобы обезопасить себя и свою семью, принесенные домой грибы необходимо разобрать и подвергнуть кулинарной обработке в течение суток: грибы – это белок, и процессы гниения начинаются в них очень быстро», — говорится в сообщении.
Кулинарная обработка любых грибов, кроме белых, груздей и рыжиков, начинается с их предварительного отваривания в течение 10-15 минут с обязательным сливом отвара, в который перешли токсичные вещества.
В домашних условиях опасно готовить грибные консервы, так как нет возможности подвергнуть их воздействию необходимой для уничтожения спор ботулизма температуре и давлению в 2 атмосферы.
«При отсутствии кислорода в продуктах домашней консервации начинается развитие спор с выделением ботулотоксина – одного из самых опасных ядов, вызывающих при несвоевременной диагностике и отсутствии специализированного лечения смертельный исход пострадавшего», — добавляется в сообщении.
Для заготовок лучше использовать способ замораживания свежих или предварительно отваренных грибов или соление с негерметичной укупоркой тары.
Неопытные грибники могут набрать условно съедобных грибов или ядовитых, поэтому в лес стоит ходить с опытными грибниками. Перебирать грибы и проверять, не попались ли червивые, лучше в лесу во время отдыха.
Не стоит собирать грибы без ножек - ножки бледной поганки и мухомора с характерным утолщением и юбочкой помогут отличить съедобные грибы от ядовитых.
«Опасно собирать грибы около оживленных автомобильных дорог, железной дороги, в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий и кладбищ. Грибы легко впитывают из земли накопившиеся в ней токсичные элементы и радиацию. Поэтому очень опасно покупать грибы с рук, в неустановленных местах – неизвестно, где их собирали, и, возможно, уровень радиации в них превышает допустимую норму», — добавляется в сообщении.
Очень опасно покупать у случайных людей грибные консервы. Грибы лучше покупать в магазине или на рынке, где товар проверяют специализированные службы и на показатели безопасности, и на отсутствие ядовитых грибов.
Диетологи не рекомендуют употреблять грибы детям до 14 лет, у которых не сформировалась еще ферментная система, и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный?
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Пройдите викторину РИАМО и проверьте, сможете ли вы отличить съедобный гриб от несъедобного.
Это ложный белый. Главное отличие белого гриба – белая мякоть и светлая ножка с хорошо различимой светлой «сеточкой». У желчного гриба (ложного белого) она бурая, темно-коричневая, желтоватая или желто-коричневая.
Да, у лисички есть опасный двойник ядовито-оранжевого цвета
В лесах встречается ложная лисичка, или говорушка оранжевая. В некоторых странах она считается съедобным грибом низкого качества, способным вызывать галлюцинации и небольшие расстройства кишечника. В России это условно-съедобный гриб, который все же не стоит употреблять в пищу.
Нет, лисичку ни с чем не спутаешь
Лисичка – условно-съедобный гриб и требует сильной термообработки
Угадай, какой гриб – съедобный или ложный? (11/11)
В рыжиках содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез.
Нет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Вряд ли, слишком яркий цвет
Рыжики съедобные, в них содержится природный антибиотик, которым даже лечат даже туберкулез
Грибник 80 уровня
Видимо, вы грибник со стажем и все грибы знаете в лицо, так что ложными двойниками вас не смутить. Вы точно знаете, какой гриб съедобный, а какой не стоит класть в корзинку. Правда, когда обычные грибы приедаются, вы не прочь поэкспериментировать и нажарить сковородочку съедобных серых «зонтиков».
Без «грибного» мобильного приложения, атласа-определителя или опытного соседа-грибника вам в лес лучше не ходить. А то насобираете каких-нибудь сатанинских или желчных грибов, приняв их за белые! Отравление – еще не самое страшное, что может случиться, если вы решите определить на вкус – какой гриб, ядовитый или съедобный.
В разгар грибного сезона вы поддаетесь общему ажиотажу и мчитесь в лес с утра пораньше. Однако опыта у вас пока маловато. Белый, сыроежку и подосиновик вы, скорее всего, узнаете. А вот разноцветные волнушки, зонтики и рядовки повергают вас в замешательство. Чтобы не рисковать, не кладите незнакомые грибы в корзинку.
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