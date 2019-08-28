РИАМО - 28 авг. Жителям Подмосковья напомнили, что собранные в лесу грибы нужно обязательно предварительно отваривать, собирать нужно только известные съедобные грибы, опасно покупать у случайных людей грибные консервы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ежегодно в регионе регистрируют от 10 до 15 случаев отравления грибами.

«Как правило, не соблюдаются основные требования к обработке грибов в домашних условиях. Чтобы обезопасить себя и свою семью, принесенные домой грибы необходимо разобрать и подвергнуть кулинарной обработке в течение суток: грибы – это белок, и процессы гниения начинаются в них очень быстро», — говорится в сообщении.

Кулинарная обработка любых грибов, кроме белых, груздей и рыжиков, начинается с их предварительного отваривания в течение 10-15 минут с обязательным сливом отвара, в который перешли токсичные вещества.

В домашних условиях опасно готовить грибные консервы, так как нет возможности подвергнуть их воздействию необходимой для уничтожения спор ботулизма температуре и давлению в 2 атмосферы.

«При отсутствии кислорода в продуктах домашней консервации начинается развитие спор с выделением ботулотоксина – одного из самых опасных ядов, вызывающих при несвоевременной диагностике и отсутствии специализированного лечения смертельный исход пострадавшего», — добавляется в сообщении.

Для заготовок лучше использовать способ замораживания свежих или предварительно отваренных грибов или соление с негерметичной укупоркой тары.

Неопытные грибники могут набрать условно съедобных грибов или ядовитых, поэтому в лес стоит ходить с опытными грибниками. Перебирать грибы и проверять, не попались ли червивые, лучше в лесу во время отдыха.

Не стоит собирать грибы без ножек - ножки бледной поганки и мухомора с характерным утолщением и юбочкой помогут отличить съедобные грибы от ядовитых.

«Опасно собирать грибы около оживленных автомобильных дорог, железной дороги, в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий и кладбищ. Грибы легко впитывают из земли накопившиеся в ней токсичные элементы и радиацию. Поэтому очень опасно покупать грибы с рук, в неустановленных местах – неизвестно, где их собирали, и, возможно, уровень радиации в них превышает допустимую норму», — добавляется в сообщении.

Очень опасно покупать у случайных людей грибные консервы. Грибы лучше покупать в магазине или на рынке, где товар проверяют специализированные службы и на показатели безопасности, и на отсутствие ядовитых грибов.

Диетологи не рекомендуют употреблять грибы детям до 14 лет, у которых не сформировалась еще ферментная система, и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.