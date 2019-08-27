РИАМО - 27 авг. Поезда вновь ходят по первому пути на Московском центральном кольце, где ранее произошел сбой по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

Вечером во вторник поезда не курсировали по часовой стрелке из-за технических причин. По другому пути движение осуществлялось штатно.

«Движение поездов на МЦК по часовой стрелке восстановлено и вводится в график», - сообщается в аккаунте.

Свыше 350 миллионов пассажиров перевезли «Ласточки» на Московском центральном кольце с момента запуска пассажирского движения на кольце. С начала 2019 года – свыше 83,3 миллиона человек.