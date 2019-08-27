РИАМО - 27 авг. 28 августа в детском лагере в Волоколамском округе профессиональные корреспонденты и операторы научат детей создавать сюжеты и брать интервью, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Мероприятие состоится в детском оздоровительном лагере «Осташево». Мероприятие начнется в 11:30.

«(Мастер-класс – ред.) проведет член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева совместно с телеканалом 360», — рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Ранее для участников форума «Я – гражданин Подмосковья», который проходил в Волоколамском городском округе, провели образовательный квест «Я хочу стать журналистом». По ходу квеста семь команд посетили семь «станций», где профессиональные журналисты раскрыли участникам секреты мастерства и предложили выполнить тематические задания.