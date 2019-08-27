РИАМО - 27 авг. Одностороннее движение будет введено 31 августа на всем протяжении 1-й Прядильной улицы от 3-й Парковой улицы в направлении Измайловской площади, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Изменение схемы движения позволит организовать 32 дополнительных парковочных места для жителей. Сейчас парковочных мест всего 24, а после изменения схемы движения, их количество увеличится до 56, 6 из которых будет предназначено для маломобильных граждан», - отмечается в материале.

Водителей просят быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.