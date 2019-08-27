РИАМО - 27 авг. Главный педиатр Москвы, профессор Исмаил Османов посоветовал родителям, которые собираются в путешествие, не брать с собой детей, не достигших по крайней мере 4,5 месяцев, оптимальный возраст для поездок – от одного года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«У незащищенных непривитых детей до 4,5 месяцев родительский иммунитет уже не работает, а собственный еще не выработан. Дети уязвимы перед разными инфекциями. Также дети до года не защищены от кори», - отметил Османов в первом выпуске лектория «Бегу к врачу. Дети» с Татьяной Буцкой.

По его словам, большую роль в возможности путешествовать играет не только возраст, но и вопросы вакцинации. Оптимальный возраст для путешествий – от 1 года, когда сделаны все основные прививки и прививка от кори, так как минимизируется риск заболеть на отдыхе.

Также главный педиатр отметил, что после вакцинации должно пройти около 7-10 дней до даты отъезда, чтобы иммунитет ребенка восстановился.