РИАМО - 27 авг. Первый рейс с новой третьей взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево» будет совершен 1 сентября, его пассажиры отправятся в Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
На официальной церемонии открытия ожидаются министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько и другие.
Первый рейс на Шереметьевский аэродром приземлился 11 августа 1959 года. На нем прилетели пассажиры из Ленинграда.
Маршрутная сеть аэропорта «Шереметьево» сегодня составляет свыше 200 направлений.
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