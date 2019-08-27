РИАМО - 27 авг. Первый рейс с новой третьей взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево» будет совершен 1 сентября, его пассажиры отправятся в Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

На официальной церемонии открытия ожидаются министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько и другие.

«Участники и гости станут свидетелями вылета первого рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Санкт-Петербург с взлетно-посадочно полосы-3», - говорится в сообщении.

Первый рейс на Шереметьевский аэродром приземлился 11 августа 1959 года. На нем прилетели пассажиры из Ленинграда.

Маршрутная сеть аэропорта «Шереметьево» сегодня составляет свыше 200 направлений.