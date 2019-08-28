Москвичи настолько привыкли к дешевым сервисам такси, что буквально ездят на нем за хлебом. Даже многие бабушки научились вызывать такси и ездить на дачу, а поездка иногда стоит почти так же, как метро. В таксопарки чаще обращаются корпоративные клиенты и пенсионеры, у которых нет приложения. О том, как агрегаторы «развратили» москвичей, кто оставляет чаевые, и как изменились пассажиры в Москве с эпохи 90-х, РИАМО рассказали сотрудники московского таксопарка «Резидент Такси».

Илья Петров, 5 лет в таксопарке:

«Работать в таксопарке выгоднее, чем на себя: нет проблем ни с пенсионным фондом, ни с техобслуживанием. Ремонт за счет таксопарка. Никогда не было, чтобы вышел на линию, а там что-то громыхает. У нас машины всегда в идеальном состоянии. Плюс хороший коллектив.

Было бы плохо, я бы здесь не работал. Работаем мы по восемь часов. Перед каждым рейсом – осмотр врача.

Однажды я предотвратил преступление. Как-то в районе «Университета» я услышал выстрелы и остановился. Смотрю в зеркало, сзади несется машина, расталкивая всех на светофоре, я преграждаю дорогу, и она бьется мне в задний бампер, ломает боковые двери. Я, естественно, решил разобраться.

Выхожу, а там четверо сидят с с автоматами. Ну, я не стал вмешиваться, а потом узнал, что это было ограбление на 900 тысяч долларов.

Милиция задержала двоих сразу, а двое других уехали. Но их потом тоже задержали. Если бы не моя машина, они бы могли скрыться.

В последнее время бабушки стали кататься на дачу на такси. Недавно вез одну, с огромным фикусом и курицами.

Машина была забита птицами, а фикус не влез. Пришлось открыть багажник и привязать его».

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Евгений Завадский, 6 лет в такси:

«В таксопарке я работаю, потому что тут больше заказов, чем в «Яндексе». И машину всегда вовремя обслуживают.

Агрегатор очень подпортил картину с оплатой поездки: такие низкие цены, что иногда смотришь и думаешь, что за чудеса!

Мне лично так проще – никаких проблем с бухгалтерией, налоговой. Если работаешь на себя, конечно, сам решаешь, работать сегодня или нет, просто платишь деньги за аренду машины. А в таксопарке все по графику.

Сейчас водители в Москве стали более вежливыми. Культура вождения повысилась в разы, стало проще на дорогах. И гаишники помягче стали.

Пассажиры тоже изменились в лучшую сторону. Пять-шесть лет назад молодежь, особенно пятница и суббота, отдыхает – клубные дни. Выпивают, бузить начинают. Сейчас такое встречается гораздо реже.

Сейчас, если пассажир выпивший, то это скорее всего женщина сорок плюс, а не молодежь.

Бывает, получаешь заказ, а пассажир тебе звонит и говорит: «Друг, заедь в магазин, я тебе сейчас список дам, купи там всего. И я тебе заплачу». Такого, делать нельзя, потому что мы – не доставка продуктов.

Если едет молодежь, то на чай редко оставит. Если люди обеспеченные или капризные дамы – тоже не дождешься. Но если человек сам работает в сфере обслуживания, то точно оставит. Те же таксисты, официанты. Иностранцы часто дают, но только не американцы. Американцы очень жадные. Зато они были очень довольны, как организовали ЧМ по футболу. Общаемся мы с иностранцами на англо-русском, да и язык жестов никто не отменял.

Я считаю, что уместно угостить пассажира водой. Я покупаю воду в «Фикс прайсе» – она недорогая, в дверки расставишь, и пожалуйста, пейте. А там, где пепельница, у меня конфетки лежат.

При встрече с пассажиром можно понять на 90%, как себя с ним вести. Возмущают пассажиры, которые ведут себя невоспитанно, хамят. Больше всего бесит, если после поездки на заднем сидении остаются конфетные обертки и бутылка от кефира.

Знать всю Москву просто невозможно. Но элементарное знание города, безусловно, есть. До эпохи навигаторов мы ездили по картам и памяти. Новые таксисты часто надеются на навигатор, но так делать нельзя.

Есть корпоративные клиенты – ресторан, там у них сделан скотный двор с птицами, фазанами, скотом. Помню, с одной клиенткой мы ездили в Подольск за фазанами. Весь багажник был забит коробками с фазанами разных видов. После них пришлось делать химчистку салона».

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Альберт Еганян, 5 лет в таксопарке:

«Самое веселье было в лихие 90-е. Я ехал по Большой Дорогомиловской: смотрю, стоит парень, голосует. К нему подъезжают машины, но дают по газам. Останавливаюсь, а у него кровь хлещет – огнестрельное ранение. Затянул его жгутом, и поехали все вместе в Склифосовского. Но врачи говорят, это не наш больной: везите на Большую Басманную, там руку спасут.

Пассажир умоляет: «Отвези». Я отвез. Прошел месяц, меня диспетчеры вызывают в парк – а там этот парень сидит. Заставил меня бросить машину, мы взяли такси и поехали в ресторан «Царская охота». Он оказался бизнесменом, его обокрали. В то время в Москве был только один таксопарк «Московское желтое такси», поэтому он нашел меня легко.

Сейчас народ скучный пошел, раньше было веселее. Потому что мы всегда под контролем. В 90-е вы садились в такси, и никто не знал, кто вы, какой у вас телефон. А сейчас народ неразговорчивый, закрытый, чуть что не так – можно найти легко. Зато пьяных стало намного меньше. Культура пития выросла. Но исключения бывают.

Везу девушку из ресторана немного выпившую, вдруг вытягивается нога вперед: «А у меня красивые ноги?».

Я говорю, да, девушка. Она мне: «А вы потрогайте!». – «Вы меня на преступление не толкайте, я хоть и старый, но еще в силах». Она: «А почему тогда мой козел говорит, что некрасивые?». Я: «Ну, потому, что козел».

Вез как-то двух молодых девушек, они уткнулись в свои телефоны и молчали 40 минут. Вообще с молодежью особо не о чем поговорить. Мне тут сказали, что русские буквы придумал Пушкин, а студент МГУ не знал, какой основной наукой занимался Ломоносов.

Сейчас всех интересуют только деньги. Чем состоятельнее пассажир, тем меньше вероятность, что заплатит за всю поездку.

Однажды у меня был заказ на Мосфильмовскую, 8. Там, вы понимаете, люди небедные живут. Заказ вышел на 24 рубля больше за дополнительное время ожидания. Мы прокатали больше 4000 тысяч, и клиент рассчитался со мной за минусом этих 24 рублей. В другой раз вез рабочего в хрущевку, и он еще извинялся, что больше не оставил.

Сейчас я работаю на себя, арендуя у таксопарка автомобиль. Я не занимаюсь обслуживанием машины. Если машина сломалась или попала в ДТП, ты не сидишь без дела, а берешь другую и продолжаешь работать».

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Алексей, 3 года в такси:

«В таксопарке с водителя часть проблем сняты. Здесь оформляют лицензию, техосмотр, медосмотр – все эти вопросы уже решены.

Один раз поездка стоила 200 рублей, а пассажир дал мне 2000. Это же Москва, и он мне сказал: «Сдачи не надо».

При этом в массе своей пассажиры стали наглее: дешевизна такси провоцирует наглость. Они считают, что им обязаны за 59 рублей предоставить невероятный сервис. Когда такси реально обходится дешевле, чем маршрутка, они предъявляют заоблачные запросы. Не там встал, «почему не подъехали ко мне. А я не могу подъехать – он на пешеходном переходе стоит.

Курить в машине нельзя, и если я запрещаю, то мне ставят низкие оценки в приложении. Бывают озабоченные, которые пишут всякие гадости в комментариях. Тогда просто закрываешь заказ и уезжаешь».

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