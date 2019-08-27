РИАМО - 27 авг. Строительство многофункционального торгово-офисного центра завершено в деревне Лопатино Ленинского городского округа, объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В здании общей площадью 14765 квадратных метров, разместился гипермаркет для торговли продуктами питания и товарами народного потребления, также обустроены зоны общего пользования и арендные помещения. Торгово-офисный центр возведен за счет средств инвестора. Застройщиком объекта выступает ООО «Бизнес плюс», - говорится в сообщении.

Установлены пандусы с поручнями на входе для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории располагается автостоянка для посетителей центра.

«К проверкам хода возведения здания привлекались специалисты ГБУ «МособлстройЦнил», которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Ввод торгово-офисного центра в эксплуатацию обеспечит порядка 400 новых рабочих мест.