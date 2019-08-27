РИАМО - 27 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет пять пар билетов на посещение самого крупного автомузея с раритетными автомобилями «Моторы Октября» на территории бывшего завода «Кристалл».

Экспозиция охватывает историю автомобилестроения за последние 100 лет. У каждого будет возможность прокатиться на культовом советском автомобиле «Победа», разглядеть маршрутку «Газель» в разрезе, а для юных посетителей в зале будет установлена машина, по которой можно будет свободно лазить, крутить руль и воображать себя на гоночной трассе.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на «РИАМО в Москве» и «Автомузей «Моторы Октября» в «ВКонтакте» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция выберет случайным образом 2 сентября.

Важно: профиль участника конкурса должен быть открыт, чтобы редакция увидела репост. РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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