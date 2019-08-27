РИАМО – 27 авг. Участники проекта «Московское долголетие» приняли участие в международном фестивале «Спасская башня», на Красной площади выступили 11 хоров, представляющих все административные округа, они исполнили песни военных лет, а также композиции, посвященные России и Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В ходе выступления был установлен новый мировой рекорд: хор из 872 участников «Московского долголетия» исполнил песню «Дорогая моя столица» на музыку Исаака Дунаевского. Это самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения.

«Сегодня на главной площади страны в фестивале «Спасская башня» принимают участие представители старшего поколения нашего города – активные участники программы мэра Москвы «Московское долголетие». Кроме того, установлен очередной рекорд: 872 человека исполнили гимн Москвы, и это не случайно, ведь нашему городу на днях исполнится именно 872 года. А еще семь тысяч москвичей подпевали рекордсменам на трибунах!» – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Международный фестиваль «Спасская башня» проводится уже в 12-й раз. В нем приняли участие лучшие творческие и музыкальные военные коллективы из 12 стран мира. Главная тема фестиваля в этом году – соло с оркестром. В исполнении участников прозвучат не только традиционные марши, но и бардовские песни, эстрадные композиции и даже рок.

В программу фестиваля входят также конные выступления. Номера подготовили всадники Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России.

Для гостей фестиваля работают тематические шатры – казачий, литературный, музыкальный, патриотический, творческий и военный. 27 августа состоялась викторина, посвященная памятным датам и подвигам героев Великой Отечественной войны, желающие посетили музыкальные мастер-классы, а также изготовили куклы-обереги, броши, заколки для волос и многое другое.