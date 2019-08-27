РИАМО - 27 авг. Перед судом предстанут два бывших сотрудников столичной полиции и их соучастники, обвиняемые в получении взятки и организации незаконной миграции на территории Москвы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников столичной полиции, а также шестерых их соучастников, не являвшихся государственными служащими», - сказала Иванова.

Она добавила, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участие в нем), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенное организованной группой).

Кроме того, они обвиняются в преступлениях по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере) и части 3 статьи 30, части 3 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в особо крупном размере).

«По версии следствия, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года двое сотрудников полиции, являясь должностными лицами из системы органов миграционного учета УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве, и их родственница - 58-летняя жительница столицы, имея умысел на систематическое совершение нескольких тяжких и особо тяжких преступлений создали преступное сообщество, в которое вовлекли иных лиц», - пояснила Иванова.

По ее словам, соучастники получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 миллионов рублей, распределив ее между собой, в том числе ими было приобретено движимое и недвижимое имущество.

Она уточнила, что вознаграждение предназначалось за организацию незаконной постановки на миграционный учет по месту пребывания в новой Москве. В результате они фиктивно поставили на учет более 64 тысяч мигрантов.

Противоправная деятельность выявлена и пресечена в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативных мероприятий при расследовании уголовного дела в отношении одного из бывших полицейских по факту покушения на незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере.

«Следователями на высоком профессиональном уровне проведен значительный объем следственных и процессуальных действий на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации, установлено и допрошено более 150 свидетелей, проведены судебные экспертизы, выводы которых позволили установить причастность всех соучастников к указанным преступлениям», - отметила Иванова.

Несмотря на сложность расследования уголовного дела, следователям удалось собрать доказательства, изобличающие вину всех фигурантов. Объем уголовного дела составил 81 том.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении одного из соучастников материалы дела выделены в отдельное производство и в ближайшее время будет рассмотрено в особом порядке. Он полностью признал вину и оказал содействие следствию.

Кроме того, в отношении неустановленных соучастников преступления уголовные дела выделены в отдельное производство. Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений.