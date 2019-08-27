РИАМО – 27 авг. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что вознаграждение за взлом системы онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму будет выплачено, если система будет взломана в ходе дополнительного четвертого теста 28 августа либо непосредственно в единый день голосования 8 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее Венедиктов заявлял, что 2 миллиона рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе трех ее тестирований перед выборами в Мосгордуму. Все три теста системы онлайн-выборов в Москве прошли без взломов, но обещанное хакерам вознаграждение все-таки будет поделено между IT-специалистами, указавшими слабости в системе электронного голосования.

«Если систему онлайн-голосования взломают в ходе четвертого теста 28 августа или в сам день голосования 8 сентября, придется изыскивать еще миллион рублей», - сказал Венедиктов.

В свою очередь заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко отметил, что по решению технической рабочей группы по электронному голосованию 1 миллион рублей из ранее обещанного вознаграждения Венедиктова получил французский криптограф Пьеррик Годри. Ему удалось выявить недостатки системы электронного голосования, замечания эксперта позволили укрепить безопасность системы.

Оставшийся миллион будет разделен на четыре части между теми, кто также помог улучшить механизмы интернет-голосования. По 250 тысяч рублей получат участники технической рабочей группы, IT-компания ООО «Вэйвз» за системный отчет, студенты, которые помогали при проведении первого теста, а также представители ООО «Спинко», которые указали на некоторые незадокументированные возможности портала mos.ru.

«1 миллион рублей уже ушел с моего счета в Сбербанке французскому криптологу Пьеррику Годри <…> Вознаграждение в 2 миллиона рублей, которое было объявлено за взлом на время проведения трех тестов электронного голосования, - это деньги мои и моих друзей», - добавил Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них впервые применят систему электронного голосования, которая создана на основе технологии блокчейна. Участие в онлайн-голосовании смогут принять жители одного из экспериментальных округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Проголосовать удаленно смогут около полумиллиона жителей столицы. Участие в интернет-выборах добровольное – отдать свой голос можно и привычным способом на избирательном участке.