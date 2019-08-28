РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 авг. В среду в роддоме Королева будущим мамам и папам расскажут о родах с партнером.

Бесплатная лекция пройдет в рамках занятий «Школы мам» в Королевском роддоме, начало в 16:30. Лекцию «Партнер в родах» проведет доула, помощник в родах Анжелика Бинкина. Она расскажет о роли будущего папы в родах.

На лекции также расскажут, как влияет присутствие помощника на исход родов, варианты и степень участия в родах, которые может выбрать супруг. Будущие мамы узнают о программе «Мягкие роды в Королевском роддоме».

Мероприятие пройдет в конференц-зале Королевского роддома, расположенного по адресу: улица Октябрьская, дом №30.