РИАМО - 27 авг. Жительница подмосковного Клина Ирина Фомина завоевала золотую медаль в легкой атлетике на VI Спартакиаде пенсионеров России, прошедшей в Уфе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Соревнования проходили в Уфе 24-27 августа, в них участвовали женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Пенсионеры состязались в шести видах спорта: легкой атлетике, включавшей кросс на 1000 метров и комбинированную эстафету; плавании на 50 метров вольным стилем; настольном теннисе; пулевой стрельбе; шахматах; дартсе.

«Спартакиада собрала более 700 участников из 76 российских регионов, а также из Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции, Армении. В отборочных соревнованиях, которые проходили по всей стране с марта по июль, приняли участие свыше 90 тысяч человек. Более 3,5 тысяч - из Подмосковья», - отмечается в материале.

По сравнению с 2014 годом число участников отборочных туров выросло в пять раз. Это самое масштабное в Европе спортивное мероприятие для людей старшего возраста. Соревнования проводятся по инициативе министерства спорта РФ и Союза пенсионеров России.