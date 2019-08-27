РИАМО - 27 авг. По инициативе Минтруда России в стране планируют устраивать одиноких пенсионеров в приемные семьи и выплачивать им пособие, но стариков необходимо защитить от мошенников и давать семьям испытательный срок, сообщила председатель Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей при департаменте труда и социальной защиты Москвы Ирина Полежаева.

Ранее Минтруд направил в регионы информацию о лучших практиках, помогающих повысить рост качества жизни граждан старшего поколения. В них, в частности есть предложение по устройству пенсионеров в приемные семьи, такая инициатива реализована в Ханты-Мансийском автономном округе. Также семьям планирую выплачивать пособие (10 тысяч рублей).

«Нельзя пустить все на самотек и «выдавать стариков» всем желающим. Как минимум, нужно давать испытательный срок, чтобы старик не оказался на улице или сам не ушел из дома. Надеюсь, для приемных семей все же главным будет не материальный стимул», - сказала Полежаева в эфире Радио «Комсомольская правда».

В проекте подчеркивается, что приемными семьями могут выступить родные внуки или племянники пенсионеров. Проживать одинокие пенсионеры должны вместе с новой семьей – это обязательное условие данной инициативы.