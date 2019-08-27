РИАМО – 27 авг. Лианозовский променад открылся в столице после реконструкции и благоустройства пешеходной зоны на пересечении Угличской и Череповецкой улиц, он разделен на четыре тематические зоны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Раньше это была обычная пешеходная зона, соединявшая Череповецкую и Угличскую улицы. После масштабного благоустройства по программе «Мой район» зона обрела новый облик. Ее назвали «Лианозовский променад». Уверен, новая пешеходная зона станет символом района Лианозово», – отметил префект Северо-Восточного административного округа Алексей Беляев.

На Лианозовском променаде появился музей под открытым небом. Здесь установили стенды с историческими фотографиями района. К примеру, на снимках можно увидеть, как строился мост на Дмитровском шоссе, а также как выглядели станции метро «Алтуфьево» и лианозовские дачи.

Участок променада со смотровыми площадками назвали зоной вдохновения. Здесь установили фоторамку для пейзажных снимков с видом на Лианозовские пруды.

Игровая зона находится рядом с Тобольским переулком. Здесь обустроили уютные беседки в форме треугольных аркад, в которых горожане смогут сыграть в настольные игры. Кроме того, в беседках можно укрыться от дождя.

При входе на территорию пешеходной зоны со стороны Череповецкой улицы и Тобольского переулка установили белоснежные арки, которые в темное время суток подсвечиваются.