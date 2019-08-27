РИАМО – 27 авг. Сотрудники Госжилинспекции Московской области на минувшей неделе выявили нарушения в 12 многоквартирных домах в ходе проверок готовности к отопительному зимнему периоду 2019-2020 годов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«При проверке дома №151 по улице Ворошилова в Серпухове, управляемого ООО «Ремонтник», жилищные инспекторы зафиксировали нарушенное остекление оконных проемов в местах общего пользования. Управляющей компании предписано незамедлительно заменить стекла, чтобы соблюсти законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, за нарушение которого мастер участка оплатил административный штраф. В установленный Госжилинспекцией Московской области срок предписание исполнено», – отмечается в материале.

Также в жилом доме №2А по улице Рабочая в Ногинске управляющая организация МУП «Управление многоквартирными домами Богородского городского округа» допустила нарушение кровельного покрытия, что привело к появлению следов протечек в квартире заявителя, а также на потолке и лестничной клетке подъезда. Кроме того, на входной двери в подъезд отсутствовали самозакрывающие устройства. После выплаты административного штрафа организация незамедлительно исполнила предписание жилищных инспекторов об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства.

В микрорайоне Керамик Балашихи сотрудники ООО «Жилинвест» в доме №41А при подготовке к зиме забыли установить уплотнительные прокладки на входных дверях всех подъездов. Предписание Госжилинспекции об устранении данного нарушения исполнено в полном объеме в установленные сроки, но ответственному должностному лицу пришлось оплатить штраф.

Кроме этого, в Красногорске многоквартирный дом №4 по улице Спасская подготовили к отопительному зимнему периоду с нарушениями жилищного законодательства. Управляющая компания в установленные инспекторами сроки навела порядок в местах общего пользования и устранила все выявленные нарушения. Однако, несмотря на своевременное исполнение организацией предписания надзорного ведомства, административное дело о нарушении в настоящее время находится на рассмотрении в Мировом суде.

А в поселке Агрогородок городского округа Истра жилищные инспекторы обязали управляющую компанию подготовить многоквартирный дом №3 к отопительному зимнему периоду. Чтобы с наступлением холодов тепло из подъездов не уходило сквозь негерметичные входные двери, Госжилинспекция предписала УК обеспечить их плотный притвор и установить доводчики на тамбурных дверях. В установленные областным надзорным ведомством сроки МУП «Истринское ЖЭУ» устранила выявленные нарушения.

На момент проведения выездных осмотров многоквартирных домов с утвержденными паспортами готовности, находящихся в управлении организацией АО «ЛУК» в городском округе Люберцы, в доме №9 на улице 3-е Почтовое отделение инспекторами выявлены также нарушения жилищного законодательства.

По результатам состоявшейся проверки выданы три предписания об устранении выявленных нарушений, в отношении заместителя главного инженера АО «ЛУК» возбуждено дело об административном правонарушении, наложен административный штраф. При осуществлении контрольной проверки исполнения предписаний инспекторами установлено, что все выявленные нарушения устранены в срок.

В городском округе Жуковский инспекторы обследовали несколько многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Объединение ЖК Системы». В трех осмотренных домах выявлен факт неплотного притвора входных дверей. Управляющей компании предписано устранить все выявленные нарушения, что и было исполнено в кратчайшие сроки, как показали повторные проверки исполнения предписания. Однако это не спасло генерального директора УК от выплаты штрафов по каждому дому за нарушение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Проверка, проведенная в Павловском Посаде, показала, что АО «Жилой Дом» также допустило серьезные нарушения при подготовке двух многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Управляющей компании выданы предписания о проведении окончательных работ по подготовке домов к зимним холодам, которые она своевременно исполнила. Тем не менее, за допущенные нарушения АО «Жилой Дом» выплатила крупные штрафы по каждому дому.

В Егорьевске по адресу: улица Механизаторов, дом №57 корпус 3 УК ООО «ЖЭУ Жилстрой» уже были выполнены профилактические работы по ревизии оборудования теплового пункта и узла учета, подготовлены пескосолевая смесь и инвентарь для уборки придомовой территории в зимний период. Тем не менее, фасадный газопровод в этих домах находился в ненадлежащем состоянии: выявлено нарушение окрасочного слоя, следы ржавчины и коррозии. Данные нарушения устранены ООО «ЖЭУ Жилстрой» в кратчайшие сроки, в соответствии с предписаниями Госжилинспекции.